«Грады» и танки разместили боевики возле населенных пунктов — ОБСЕ. Фото: Цензор.НЕТ

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На Донбассе российские оккупационные войска несмотря на минские соглашения переместили свое тяжелое вооружение за пределы определенных линий отвода и мест хранения, в частности, вплотную к населенным пунктам. Это зафиксировали беспилотники наблюдательной миссии ОБСЕ.

В отчете организации от 4 марта указано, что 2 марта на оккупированной боевиками территории Луганской области были зафиксированы 20 реактивных систем залпового огня «Град» близ населенного пункта Краснолуцкое, еще по семь единиц РСЗО — на полигоне неподалеку Миусинска и на территории объекта, расположенного к юго-западу от Садового. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

3 марта патруль ОБСЕ также зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня, которые двигались со стороны поселка Ивановка, что является грубым нарушением условий отвода вооружений.

Также 2 марта наблюдатели зафиксировали 11 танков (в частности, модели Т-64Б / Т-64БМ и Т-72), 10 самоходных гаубиц и 12 буксировочных гаубиц на полигоне неподалеку Миусинска, а 3 марта патруль организации зафиксировал два танка на полигоне близ Круглика.

Такими действиями подконтрольные России вооруженные формирования упорно демонстрируют нежелание соблюдать минские соглашения и равнодушное отношение к нуждам мирного населения с обеих сторон линии разграничения, подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, в последние несколько дней не утихают обстрелы со стороны террористов на Донбассе. Вооруженные формирования под контролем РФ массированно бьют из запрещенных минометов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ. В результате за последние двое суток погиб один украинский боец, а еще десять получили ранения.