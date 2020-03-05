Эпидемия коронавируса: пассажирский лайнер изолировали у берегов США

Лайнер Grand Princess, фото: Chilli Head

https://racurs.ua/n134719-epidemiya-koronavirusa-passajirskiy-layner-izolirovali-u-beregov-ssha.html

Ракурс

Из-за вспышки коронавируса у берегов Калифорнии (США) изолировали пассажирский лайнер Grand Princess.

Судно Grand Princess в середине февраля осуществляло круиз по Мексике. На борту корабля находились 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Впоследствии судно вернулось в Сан-Франциско, где почти всех пассажиров высадили.

Позже у двух из них диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. В среду один из больных — 71-летний житель пригорода Сакраменто умер.

На то время, когда американские чиновники поняли, что оба пациента были бывшими пассажирами Grand Princess и могли подхватить вирус, находилясь на борту, корабль уже выходил в море в 15-дневную поездку на Гавайи. Этот круиз должен был закончиться в Сан-Франциско в субботу, но чиновники сократили его и приказали судну держаться у побережья Калифорнии, пока осуществляется оценка ситуации.

В среду чиновники заявили, что 62 пассажира, которые сейчас находятся на судне, также были пассажирами во время февральского круиза в Мексику, а потому могли подвергнуться воздействию вируса.

Установлено, что 20 человек на борту судна сейчас имеют симптомы гриппа.

На корабль планируется доставить не менее 200 тестовых комплектов для проверки на коронавирус.

В начале февраля на 14-дневный карантин из-за коронавируса у берегов Японии попал лайнер Diamond Princess, на борту которого находились 3,7 тыс. пассажиров. На сегодня коронавирус обнаружили у 706 из них, среди них были и граждане Украины. Шесть человек из Diamond Princess умерли, 40 — вылечились.

В начале февраля в Норвегии под карантин попал немецкий круизный лайнер Aida Aura. Однако впоследствии тесты не выявили у его пассажиров этой опасной инфекции, поэтому карантин сняли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии из-за коронавируса до 15 марта закрывают школы.