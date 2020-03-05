В РФ снова «заминировали» несколько самолетов. Фото: Известия

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Ракурс

«Минирование» самолетов в России повторяется уже во второй раз за несколько дней.

Сообщения о якобы минировании трех самолетов поступили в России одно за другим. Сначала стало известно о самолете А320, вылетевшем из аэропорта Шереметьево, который следовал в Омск. Об этом в четверг, 5 марта, ТАСС сообщили в экстренных службах.

Через некоторое время стало известно о еще двух случаях «минирования». Так, неизвестные заявили о якобы заложенных взрывных устройствах на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в оккупированный Симферополь, и самолета «Сухой Суперджет», следующего из Шереметьево в Сыктывкар.

На борту самолета, летевшего в Симферополь, находятся 124 человека. Экипаж сначала принял решение экстренно сесть в аэропорту Ростова-на-Дону, но затем решил следовать в пункт назначения. Второй самолет маршрут не меняет и направляется в Сыктывкар, где будет проведена проверка борта.

Экипаж самолета, летевшего в Омск, также решил не менять курс и совершить посадку непосредственно в аэропорту назначения. Самолет благополучно приземлился и сейчас идет высадка пассажиров.

Напомним, четыре авиарейса, которые утром 3 марта вылетели из российских аэропортов, совершили экстренные посадки. Два — из-за сообщений о минировании, два — из-за техническим неисправностей.