В Египте вводят туристические визы. Фото: ТСН

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Туристические визы в Египет введут летом этого года — с 1 июня.

Новые правила предусматривают, что туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней. Соответствующие нововведения были приняты по указанию премьер-министра Египта Мустафы Мадбули, 5 марта сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Egyptian Streets.

Известно, что документы на визу можно будет подавать через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Власти Египта обещают сделать скидку на визу в 10 долл. туристам, которые летом будут прибывать в аэропорты Луксора и Асуана.

Напомним, с 24 февраля Соединенные Штаты Америки ввели новые правила выдачи разрешений на постоянное проживание в стране. Новые правила ужесточат процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственную помощь.