США усложнили правила выдачи грин-карт. Фото: shutterstock

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Ракурс

Грин-карты, которые дают право на проживание в США, теперь получить будет сложнее. С 24 февраля США вводят новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в стране.

Новые правила ужесточат процедуру получения грин-карт для тех иностранцев, которые рассчитывают на государственные пособия, сообщили в Белом доме.

Теперь США могут отказать во въезде или выдачи грин-карт, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи. Негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карт будут считаться пользование льготным медстрахованием, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья, отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Также отказать в получении разрешения на постоянное жительство могут людям, страдающим от «заболевания, которое может потребовать серьезного лечения» и «помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу».

Отмечается, что новые правила восстановят основополагающий правовой принцип, «согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Как известно, грин-карта — это идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, который не является гражданином Соединенных Штатов. Этот удостоверение дает все привилегии, доступные гражданам США, за исключением голосования на выборах.

Как писал «Ракурс», ранее Америка ввела новые правила получения туристических виз для женщин, которые намерены рожать в Соединенных Штатах Америки. Теперь сотрудники консульских служб могут отказывать в визе женщинам, если решат, что основная цель их поездки — родить ребенка на территории США.