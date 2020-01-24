В США запретили «родильный туризм». Фото: Depositphotos

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«Родильный туризм» в США отныне станет менее доступным. Америка ввела новые правила получения туристических виз для женщин, которые намерены рожать в Соединенных Штатах Америки.

Визовые ограничения вступают в силу в пятницу, 24 января. Теперь сотрудники консульских служб могут отказывать в визе женщинам, если решат, что основная цель их поездки — родить ребенка на территории США. Новые правила опубликовала администрация президента Дональда Трампа.

Теперь женщинам, которые хотят родить на территории США, нужно будет доказать, что они нуждаются в медицинской помощи. При этом путешествующим по медпоказаниям нужно будет также предоставить доказательства, что у них есть деньги на лечение, проживание и сопутствующие расходы.

В то же время непонятно, как сотрудники будут определять, беременна женщина или нет, ведь на собеседовании они не могут им задавать такие вопросы.

В новых правилах отмечается, что «родильный туризм» не считается «законной деятельностью ради удовольствия или развлечения». Также предполагается, что новые правила смогут урегулировать незаконный бизнес, связанный с предоставлением услуг для организации рождения ребенка на территории США.

О борьбе с «родильным туризмом» заявлял президент США Дональд Трамп. Речь идет о 14-й поправке к Конституции США, согласно которой любой ребенок, родившийся на территории Соединенных Штатов, может получить американское гражданство. Дональд Трамп неоднократно критиковал эту поправку, потому что это, по его мнению, приводит к нелегальной миграции.

Напомним, с 1 января 2020 года Амстердам ввел новый налог для туристов. Теперь за каждую ночь пребывания в городе иностранцы должны будут заплатить дополнительные три евро.