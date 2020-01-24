Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Киеве убийца ударил мужчину ножом 14 раз. Фото: tolksnov.ru

В Киеве произошло жестокое убийство: мужчину ударили ножом 14 раз (ФОТО)

24 янв 2020, 11:03
999

Убийство в Киеве произошло 23 января в Святошинском районе.

Около 21.00 возле одного из домов на бульваре Кольцова обнаружили тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Судмедэксперты заявили, что на теле потерпевшего обнаружено 14 колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сведения по факту преступления правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения и лиц, причастных к нему.

В Киеве произошло ужасное убийство. Фото: Нацполиция

Напомним, 18 января в Кривом Роге произошло двойное убийство на похоронах. В ходе конфликта психически неуравновешенный 44-летний местный житель нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных травм они скончались.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Brexit: главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о выходе Британии из Евросоюза

Президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Теперь его еще предстоит ратифицировать Европарламенту

Новости мира
10:47

Смертельный коронавирус заподозрили у двух туристов в Финляндии

Случаи заражения смертельным коронавирусом из Китая продолжают фиксировать в разных странах мира. В Финляндии сообщают о госпитализации двух китайских туристов, а в Японии подтвердили второй случай инфицирования

Новости мира
10:36

Коронавирус из Китая еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что еще рано объявлять ЧП из-за китайского коронавируса. При этом в ВОЗ заявили, что страны должны быть готовыми к введению чрезвычайного положения

Новости мира
22:19   23 янв