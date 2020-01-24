В Киеве убийца ударил мужчину ножом 14 раз. Фото: tolksnov.ru

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Убийство в Киеве произошло 23 января в Святошинском районе.

Около 21.00 возле одного из домов на бульваре Кольцова обнаружили тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Судмедэксперты заявили, что на теле потерпевшего обнаружено 14 колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Сведения по факту преступления правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения и лиц, причастных к нему.

Напомним, 18 января в Кривом Роге произошло двойное убийство на похоронах. В ходе конфликта психически неуравновешенный 44-летний местный житель нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных травм они скончались.