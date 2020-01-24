В Киеве произошло жестокое убийство: мужчину ударили ножом 14 раз (ФОТО)https://racurs.ua/n132574-v-kieve-proizoshlo-jestokoe-ubiystvo-mujchinu-udarili-nojom-14-raz-foto.htmlРакурс
Убийство в Киеве произошло 23 января в Святошинском районе.
Около 21.00 возле одного из домов на бульваре Кольцова обнаружили тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.
Судмедэксперты заявили, что на теле потерпевшего обнаружено 14 колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Сведения по факту преступления правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы этого уголовного правонарушения и лиц, причастных к нему.
Напомним, 18 января в Кривом Роге произошло двойное убийство на похоронах. В ходе конфликта психически неуравновешенный 44-летний местный житель нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных травм они скончались.