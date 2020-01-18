В Кривом Роге психически неуравновешенный совершил двойное убийство. Фото: flickr.com

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Ракурс

В Кривом Роге произошло двойное убийство на похоронах.

Преступление произошло 18 января на одной из улиц в Центрально-Городском районе. В ходе конфликта 44-летний местный житель нанес 77-летнему мужчине и 46-летней женщине многочисленные ножевые ранения. В результате полученных травм они скончались. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Следователи открыли по факту преступления уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Местное издание «Первый городской» сообщает, что подозреваемый стоит на учете в психоневрологическом диспансере, а убийство дяди и сестры он якобы совершил вследствие помутнения разума. В день преступления во дворе, где проживает неуравновешенный, хоронили его родственника.

Соседи сообщили в полицию о кровавых событиях. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина бросался на них с ножом. Его задержали.

Напомним, 16 января в Харькове на ул. Танкопия возле подъезда жилого дома убили мужчину. Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. СМИ сообщили, что застрелили директора местного похоронного бюро.