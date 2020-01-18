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У Кривому Розі психічно неврівноважений скоїв подвійне вбивство. Фото: flickr.com

У Кривому Розі психічно неврівноважений скоїв вбивство на похоронах

18 січ 2020, 20:44
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У Кривому Розі сталося подвійне вбивство на похоронах.

Злочин стався 18 січня на одній із вулиць у Центрально-Міському районі. В ході конфлікту 44-річний місцевий мешканець завдав 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення. Внаслідок отриманих травм вони померли. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Слідчі відкрили за фактом злочину кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Місцеве видання «Первый городской» поінформувало, що підозрюваний стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері, а вбивство дядька і сестри він нібито скоїв внаслідок помутніння розуму. В день злочину у дворі, де проживає неврівноважений, ховали його родича.

Сусіди повідомили поліцію про криваві події. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік кидався на них з ножем. Його затримали.

Нагадаємо, 16 січня у Харкові на вул. Танкопія біля під’їзду житлового будинку вбили чоловіка. Невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка. ЗМІ повідомили, що застрелили директора місцевого похоронного бюро.


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