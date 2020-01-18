Силовики в Парижі застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Фото: rfi.fr

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Протести у Парижі сьогодні супроводжуються застосуванням правоохоронцями сили проти демонстрантів.

Поліція застосувала сльозогінний газ та затримала 33 особи. В даний час маніфестанти вийшли до площі Бастилії, частина якої оточена кордонами спецзагонів поліції. Ситуація на площі спокійна. Про це 18 січня повідомляє телеканал BFM.

Конфлікт між силовиками та мітингувальниками виник на бульварі Рішар-Ленуар, коли частина колони спробувала відхилитися від узгодженого з владою міста маршруту. Радикально налаштовані активісти стали підпалювати смітники, а також новорічні ялинки, складені жителями після свят у спеціально відведених місцях у місті. Була також спроба громити магазини.

За інформацією ЗМІ, колона мітингувальників повинна вийти в найближчі години до кінцевої точки — Ліонського вокзалу, що знаходиться на східній околиці міста.

Як відомо, у грудні 2019 року у Франції розпочалися масштабні акції протесту проти проведення в країні пенсійної реформи. Страйки охоплюють Париж та більшість великих міст. У них беруть участь профспілки, що представляють працівників залізниці, міського громадського транспорту, перевізників, учителів, наземний персонал авіакомпанії, авіадиспетчерів та поштових працівників.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Франції Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріджит вирішили відвідати паризький театр «Буф дю Нор». Про це дізналися протестувальники, які виступають проти пенсійної реформи. Правоохоронцям довелося екстрено евакуювати президента та його дружину.