Силовики в Париже применили слезоточивый газ против демонстрантов. Фото: rfi.fr

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Протесты в Париже сегодня сопровождаются применением правоохранителями силы против демонстрантов.

Полиция применила слезоточивый газ и задержала 33 человека. В настоящее время манифестанты вышли к площади Бастилии, часть которой окружена границами спецотрядов полиции. Ситуация на площади спокойная. Об этом 18 января сообщает телеканал BFM.

Конфликт между силовиками и митингующими возник на бульваре Ришар-Ленуар, когда часть колонны попыталась отклониться от согласованного с властями города маршрута. Радикально настроенные активисты стали поджигать мусорники, а также новогодние елки, оставленные жителями после праздников в специально отведенных местах в городе. Была также попытка громить магазины.

По информации СМИ, колонна митингующих должна выйти в ближайшие часы до конечной точки — Лионского вокзала, что находится на восточной окраине города.

Как известно, в декабре 2019 года во Франции начались масштабные акции протеста против проведения в стране пенсионной реформы. Забастовки охватывают Париж и большинство крупных городов. В них принимают участие профсоюзы, представляющие работников железной дороги, городского общественного транспорта, перевозчиков, учителей, наземный персонал авиакомпании, авиадиспетчеров и почтовых работников.

Напомним, вчера вечером президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит решили посетить парижский театр «Буфф дю Нор». Об этом узнали протестующие, выступающие против пенсионной реформы. Правоохранителям пришлось экстренно эвакуировать президента и его жену