Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон. Фото: meme-arsenal.com

https://racurs.ua/n132249-protesty-v-parije-makrona-s-jenoy-ekstrenno-evakuirovali-video.html

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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит решили посетить парижский театр Буфф дю Нор в пятницу вечером. Об этом стало известно протестующим, которые начали ломиться в здание театра. Президента и его супругу пришлось экстренно эвакуировать.

Об инциденте сообщило издание BFMTV.

Вчера, около 22.00 под зданием театра Буфф дю Нор в Париже собрались антиправительственные демонстранты, выкрикивая лозунги в знак протеста против пенсионной реформы.

О том, что Макрон с женой находится в театре, стало известно из публикации в соцсетях. Активисты быстро отреагировали на данное сообщение и прозвучало несколько призывов собраться под театром.

После того, как Макрон с женой были эвакуированы, правоохранители арестовали активиста, сообщившего в соцсетях о пребывании президента в театре.