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Ракурс
Эммануэль Макрон и Бриджит Макрон. Фото: meme-arsenal.com

Протесты в Париже: Макрона с женой экстренно эвакуировали (ВИДЕО)

18 янв 2020, 10:16
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Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит решили посетить парижский театр Буфф дю Нор в пятницу вечером. Об этом стало известно протестующим, которые начали ломиться в здание театра. Президента и его супругу пришлось экстренно эвакуировать.

Об инциденте сообщило издание BFMTV.

Вчера, около 22.00 под зданием театра Буфф дю Нор в Париже собрались антиправительственные демонстранты, выкрикивая лозунги в знак протеста против пенсионной реформы.

О том, что Макрон с женой находится в театре, стало известно из публикации в соцсетях. Активисты быстро отреагировали на данное сообщение и прозвучало несколько призывов собраться под театром.

После того, как Макрон с женой были эвакуированы, правоохранители арестовали активиста, сообщившего в соцсетях о пребывании президента в театре.


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