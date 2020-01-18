Спецназ Турции прибыл в Триполи. Фото: Twitter

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Спецназ Турции прибыл в ливийскую столицу Триполи. Турецкие военные будут обеспечивать охрану членов признанного правительства национального согласия, которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж.

О прибытии турецкого спецназа сообщил телеканал «Аль-Арабия» в Twitter.

В Триполи также прибыли военные, которые являются сирийцами с турецким гражданством. Они проходили специальную подготовку. Часть из них будет обучать ливийских военных, а часть — проводить разведывательные операции.

Как известно, отправка солдат в Ливию стала возможной после того, как 2 января парламент Турции предоставил правительству страны соответствующий мандат сроком на один год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные в Ливии не планируют принимать участие в боевых действиях, а лишь будут оказывать поддержку легитимному правительству и препятствовать возникновению гуманитарной катастрофы.