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Спецназ Турции прибыл в Триполи. Фото: Twitter

Спецназ Турции прибыл в ливийскую столицу

18 янв 2020, 09:36
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Спецназ Турции прибыл в ливийскую столицу Триполи. Турецкие военные будут обеспечивать охрану членов признанного правительства национального согласия, которое возглавляет премьер-министр Фаиз Сарадж.

О прибытии турецкого спецназа сообщил телеканал «Аль-Арабия» в Twitter.

В Триполи также прибыли военные, которые являются сирийцами с турецким гражданством. Они проходили специальную подготовку. Часть из них будет обучать ливийских военных, а часть — проводить разведывательные операции.

Как известно, отправка солдат в Ливию стала возможной после того, как 2 января парламент Турции предоставил правительству страны соответствующий мандат сроком на один год.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные в Ливии не планируют принимать участие в боевых действиях, а лишь будут оказывать поддержку легитимному правительству и препятствовать возникновению гуманитарной катастрофы.


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