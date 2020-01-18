Китайский коронавирус переносят в другие страны туристы

Китайский вирус переносят в другие страны туристы. Фото: РИА Новости

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Китайский коронавирус уже распространяется в других странах Азии. Случаи заражения зафиксированы в Японии и Таиланде.

До сих пор неизвестно, как именно распространяется возбудитель заболевания, но ученые предполагают, что его источником является рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, пишет Süddeutsche Zeitung.

Новый коронавирус уже вызвал воспаление легких у нескольких десятков людей, два человека скончались. На этой неделе вирус обнаружен в Японии. По данным министерства здравоохранения Токио, 30-летний мужчина в начале января находился в Ухане, но не посещал вызывающий подозрения рынок морепродуктов. Зато он тесно контактировал с человеком, у которого были симптомы воспаления легких. Еще в Ухане у него поднялась высокая температура и появился кашель. Рентгеновские снимки показали признаки воспаления легких.

Еще один случай заражения зафиксирован в Таиланде у 61-летней китаянки из Уханя, у которой поднялась температура при прохождении контроля в аэропорту. Генетический анализ выявил наличие нового возбудителя. Эта женщина также не посещала рынок морепродуктов.

В настоящее время оба пациента чувствуют себя удовлетворительно. Пока инфекция не зафиксирована ни у одного из людей, с которыми контактировали зараженные. Не были выявлены симптомы заболевания и ни у кого из медицинского персонала.

Фактов передачи возбудителя от человека к человеку пока что не было зафиксировано. Однако такой способ передачи заболевания исключать нельзя. Свидетельством такой передачи возбудителя может быть семейная пара из города Ухань. Рынок морепродуктов посещал только муж, но заболела и жена.

Новый возбудитель похож на вирус SARS, вызвавший в 2002 — 2003 годах эпидемию. Новый возбудитель является другой вариацией вируса SARS. Вирусы отличаются белками, с помощью которых «прикрепляются» к клеткам человека.