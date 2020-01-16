ВОЗ. Фото: Драйв

https://racurs.ua/n132108-novyy-kitayskiy-koronavirus-mojet-rasprostranitsya-po-vsemu-miru-voz.html

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Новый китайский коронавирус может распространиться по всему миру. Уже зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирусом за пределами Китая. В Таиланаде у китаянки был обнаружен неизвестный штамм коронавируса и она была помещена в карантин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что новый вирус может передаваться от человека к человеку, поэтому вспышка заболевания может быть гораздо шире, чем предполагалось ранее, сообщает Reuters.

Эксперты полагают, что передача вируса от человека к человеку все же ограничена и может происходить лишь в случае очень близкого контакта

Тем не менее, ВОЗ готовится к возможному широкому распространению нового коронавируса. Некоторые типы вируса вызывают не очень серьезные заболевание, но некоторые могут вызывать тяжелые формы пневмонии, которая сложно поддается лечению.

В преддверии китайского Нового года, который в этом году будет праздноваться 25 января, многие китайцы предпочитают посещать Таиланд, что вызывает большую обеспокоенность ВОЗ.

Напомним, в китайском городе Ухане был зарегистрирован 41 случай заболевания пневмонией, которая была вызвана новым коронавирусом. Один человек умер. Власти Таиланда считают, что каждый человек с кашлем или лихорадкой, который побывал в Ухане, должен пройти тщательное медицинское обследование.