Илья Кива. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n132107-kivu-podlovili-vo-vremya-prosmotra-intimnyh-foto-v-zale-parlamenta-video.html

Ракурс

Нардеп Илья Кива из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» попался на просмотре интимных фотографий обнаженной женщины в своем телефоне. Скандальный депутат в зале парламента во время обсуждения законопроектов решил проверить сообщения в мессенджере WhatsApp. Киве пришли снимки неизвестной обнаженной женщины, которые он начал просматривать.

Данный факт был зафиксирован на камеру журналистом Алексеем Липовецким, а коротенький ролик появился в YouTube.

После быстрого просмотра откровенных фотоснимков Кива закрыл мессенджер и занялся важными государственными делами — голосованием за законопроекты.

В зале парламента рядом с Кивой сидит его коллега про фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. Можно только догадываться, как часто она видит подобные картинки в телефоне своего однопартийца.

Неизвестно, кто прислал Киве столь откровенные фотоснимки, которые стали причиной очередного скандала, в который попал одиозный политик.

Напомним, что Кива не первый раз попадает в скандальную хронику. Ранее нардепа поймали на переписке с моделью, во время которой он неоднократно касался своих гениталий прямо на заседании Рады.

В подобных занятиях на рабочем месте уличали и его коллегу из «Слуги народа» Богдана Яременко, который в Раде переписывался с проститутками.