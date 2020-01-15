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Ракурс
Илья Кива. Фото: Depo.ua

Киву подловили во время просмотра интимных фото в зале парламента (ВИДЕО)

15 янв 2020, 23:54
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Нардеп Илья Кива из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» попался на просмотре интимных фотографий обнаженной женщины в своем телефоне. Скандальный депутат в зале парламента во время обсуждения законопроектов решил проверить сообщения в мессенджере WhatsApp. Киве пришли снимки неизвестной обнаженной женщины, которые он начал просматривать.

Данный факт был зафиксирован на камеру журналистом Алексеем Липовецким, а коротенький ролик появился в YouTube.

После быстрого просмотра откровенных фотоснимков Кива закрыл мессенджер и занялся важными государственными делами — голосованием за законопроекты.

В зале парламента рядом с Кивой сидит его коллега про фракции ОПЗЖ Наталья Королевская. Можно только догадываться, как часто она видит подобные картинки в телефоне своего однопартийца.

Неизвестно, кто прислал Киве столь откровенные фотоснимки, которые стали причиной очередного скандала, в который попал одиозный политик.

Напомним, что Кива не первый раз попадает в скандальную хронику. Ранее нардепа поймали на переписке с моделью, во время которой он неоднократно касался своих гениталий прямо на заседании Рады.

В подобных занятиях на рабочем месте уличали и его коллегу из «Слуги народа» Богдана Яременко, который в Раде переписывался с проститутками.

Источник: Ракурс


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