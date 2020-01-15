Слуга народа. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n132106-kosmicheskie-zarplaty-pered-slugami-naroda-otchitalis-tolko-kobolev-i-smelyanskiy-ministry.html

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Космические зарплаты, которые получили многие министры и их заместители в декабре 2019 года, планировалось обсудить на сегодняшнем заседании фракции «Слуга народа». Для этого фракция пригласила министров, размеры зарплат которых вызывают удивление, чтобы выяснить, насколько правомерно были начислены такие крупные суммы. Однако, ни премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ни министры не захотели прийти на заседание.

Об итогах заседания фракции «Слуга народа» сообщила «Страна», ссылаясь на собственные источники.

Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев пришли на заседание и попытались объяснить свои высокие зарплаты.

Смелянский оправдывал свою огромную зарплату, которая в 2,5 раза превышает зарплату президента США Дональда Трампа, высокими показателями эффективности работы «Укрпочты». По мнению Смелянского, благодаря его усердному труду экономические показатели предприятия заметно возросли. Анализ роста эффективности работы «Укрпочты» Смелянский уместил на одном листике.

Коболев заявил, что, таких квалифицированных специалистов в Украине как он не существует, а нанимать опытных руководителей из-за границы обошлось бы украинскому бюджету гораздо дороже, чем тот размер зарплаты, которую он получил.