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Алексей Гончарук. Фото: Delo.ua

Кассетный скандал: Гончарук после нелестных высказываний о Зеленском подал в отставку — СМИ (ВИДЕО)

15 янв 2020, 22:03
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук нелицеприятно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском перед тем, как собирался на совещание к главе государства. Гончарук откровенничал с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой, не подозревая, что разговор записывается.

Аудиозапись была обнародована сегодня, 15 января, в YouTube.

Гончарук заявил, что у Зеленского очень примитивное понимание всех процессов, которые происходят в экономике. Платежный баланс страны очень неправильный, но гривна укрепляется.

Гончарук и сам признает, что он «полный профан в экономике».

Заявления премьер-министра свидетельствуют о том, что у руководства страны нет понимания того, что происходит в стране и что необходимо делать.

После обнародования скандальных записей, Гончарук якобы написал заявление об отставке, написали «Страна» и ряд Telegram-каналов.

Чуть позже пресс-служба Кабмина заявила, что информация о написании Гончаруком заявления на увольнение не соответствует действительности, а подлинность аудиозаписи скандального разговора Гончарука не подтверждена.

При этом в сети уже обнародованы скриншоты со страницы Нацбанка в Facebook, подтверждающие сам факт встречи Гончарука с Маркаровой и Рожковой, фрагмент которой и мог быть записан. Она состоялась 16 декабря. НБУ тогда писал, что обсуждалось укреплении курса гривны, инфляция и экономический рост.

Скандальное совещание с участием Гончарука, Маркаровой и Рожковой. Фото: НБУ

Источник: Ракурс


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