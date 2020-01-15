Алексей Гончарук. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n132105-kassetnyy-skandal-goncharuk-podal-v-otstavku-posle-obnarodovaniya-skandalnyh-zapisey-smi-video.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук нелицеприятно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском перед тем, как собирался на совещание к главе государства. Гончарук откровенничал с министром финансов Оксаной Маркаровой и заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой, не подозревая, что разговор записывается.

Аудиозапись была обнародована сегодня, 15 января, в YouTube.

Гончарук заявил, что у Зеленского очень примитивное понимание всех процессов, которые происходят в экономике. Платежный баланс страны очень неправильный, но гривна укрепляется.

Гончарук и сам признает, что он «полный профан в экономике».

Заявления премьер-министра свидетельствуют о том, что у руководства страны нет понимания того, что происходит в стране и что необходимо делать.

После обнародования скандальных записей, Гончарук якобы написал заявление об отставке, написали «Страна» и ряд Telegram-каналов.

Чуть позже пресс-служба Кабмина заявила, что информация о написании Гончаруком заявления на увольнение не соответствует действительности, а подлинность аудиозаписи скандального разговора Гончарука не подтверждена.

При этом в сети уже обнародованы скриншоты со страницы Нацбанка в Facebook, подтверждающие сам факт встречи Гончарука с Маркаровой и Рожковой, фрагмент которой и мог быть записан. Она состоялась 16 декабря. НБУ тогда писал, что обсуждалось укреплении курса гривны, инфляция и экономический рост.