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Ракурс
НБУ. Фото: DW

НБУ вводит в оборот новую памятную монету (ФОТО)

15 янв 2020, 21:09
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Национальный банк Украины (НБУ) с 16 января вводит в оборот памятную монету, посвященную 100-летней годовщине основания Харьковского исторического музея им. Н. Ф. Сумцова. Монета выпущена в рамках серии «Духовные сокровища Украины».

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Номинал монеты составляет 5 грн, ее диаметр — 35 мм. Изготовлена монета из нейзильбера, а ее тираж составит 35 тыс. экземпляров.

Монета, посвященная 100-летней годовщине основания Харьковского исторического музея им. Н. Ф. Сумцова. Фото: НБУ

На аверсе монеты изображен малый Государственный Герб Украины, над которым имеется полукруглая надпись «Украина». В композицию входят стилизованные деревья увенчанные плодами, символизирующие духовную и материальную культуру. Боковые вертикальные полосы напоминают фасад современного здания музея. Внизу указан год чеканки и номинал монеты.

На реверсе монеты размещена стилизованная композиция: слева и справа изображены фасады зданий музея разных периодов, в центре отчеканена декоративная арка, в которой изображен портрет Н. Ф. Сумцова и надпись вверху «100 лет». Над портретом полукругом имеется надпись «Харьковский исторический музей», под портретом надпись «имени Н. Ф. Сумцова».

Источник: Ракурс


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