Instagram объявила войну отфотошопленным фотоснимкам

Instagram. Фото: Time

https://racurs.ua/n132103-instagram-obyavila-voynu-otfotoshoplennym-fotosnimkam.html

Ракурс

Соцсеть Instagram объявила войну фотоснимкам, которые были обработаны с помощью графических редакторов. Теперь подобные фото будут отмечаться как ложный контент.

Отфотошопленные картинки не будут демонстрироваться в полном формате. Отредактированные фото будут видны в профиле их автора, а также в лентах подписанных на канал пользователей, но при открытии их на весь экран, появится предупреждение о фейковом контенте, сообщает Lenta.ru.

В настоящее время алгоритм вычисления отфотошопленных фотоснимков не совсем понятен. Иногда Instagram в разряд ложного контента относит картины цифрового искусства.

Фотограф Тоби Харриман пожаловался, что его картина цифрового искусства с изображением человека на фоне радужных холмов была отнесена соцсетью в разряд фейковых фотографий.

В то же время остальные произведения цифрового искусства Харримана не были отмечены как ложные.