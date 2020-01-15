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Ракурс
Instagram. Фото: Time

Instagram объявила войну отфотошопленным фотоснимкам

15 янв 2020, 20:23
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Соцсеть Instagram объявила войну фотоснимкам, которые были обработаны с помощью графических редакторов. Теперь подобные фото будут отмечаться как ложный контент.

Отфотошопленные картинки не будут демонстрироваться в полном формате. Отредактированные фото будут видны в профиле их автора, а также в лентах подписанных на канал пользователей, но при открытии их на весь экран, появится предупреждение о фейковом контенте, сообщает Lenta.ru.

В настоящее время алгоритм вычисления отфотошопленных фотоснимков не совсем понятен. Иногда Instagram в разряд ложного контента относит картины цифрового искусства.

Фотограф Тоби Харриман пожаловался, что его картина цифрового искусства с изображением человека на фоне радужных холмов была отнесена соцсетью в разряд фейковых фотографий.

В то же время остальные произведения цифрового искусства Харримана не были отмечены как ложные.

Источник: Ракурс


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