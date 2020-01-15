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Ракурс
Пожар в одесском колледже. Фото: 24 Канал

Пожар в одесском колледже: суд отправил подозреваемую под домашний арест

15 янв 2020, 19:48
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Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни 16 человек, еще 32 человека серьезно пострадали. Сегодня, 15 января, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для завхоза колледжа 66-летней Татьяны Фомич.

Прокуратура обвиняла Фомич в служебной халатности, которая привела к нарушению правил пожарной безопасности, что повлекло за собой возникновение пожара и гибель людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокурор также заявил, что подозреваемая может влиять на свидетелей и мешать проведению расследования. В связи с этим обвинение просило суд отправить Фомич под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Адвокат Фомич высказала несогласие с ходатайством прокуратуры, сославшись на положительные характеристики подозреваемой. Кроме того, адвокат уточнила, что за пожарную безопасность в колледже официально отвечает Алексей Коваль.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство обвинения и избрал для подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток с запретом покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

Данное решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Источник: Ракурс


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