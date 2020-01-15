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Ракурс
Владимир Путин и Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости

Путин предложил кандидата на должность премьер-министра РФ

15 янв 2020, 18:57
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Президент РФ Владимир Путин предложил кандидата на должность премьер-министра РФ, которым является глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять кресло главы правительства. Заручившись согласием чиновника, он внес его кандидатуру на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба Кремля.

Как известно, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил чиновников исполнять обязанности в полном составе до формирования нового правительства.

Также Путин сообщил, что собирается ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, которую предложит Медведеву.

Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности «системы автоматизированного проектирования». Мишустин имеет докторскую научную степень и является действительным государственным советником Российской Федерации I класса.

С 6 апреля 2010 года Мишустин занимает должность главы Федеральной налоговой службы РФ.

Источник: Ракурс


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