Володимир Путін і Михайло Мішустін. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n132101-putin-zaproponuvav-kandydata-na-posadu-premier-ministra-rf.html

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Президент РФ Володимир Путін запропонував кандидата на посаду прем'єр-міністра РФ, яким є глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

Путін провів робочу зустріч із Мішустіним і запропонував йому зайняти крісло глави уряду. Чиновник погодився і його кандидатура на посаду прем'єр-міністра була внесена Путіним на розгляд до Держдуми, повідомляє прес-служба Кремля.

Як відомо, сьогодні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв повідомив, що уряд подає у відставку відповідно до статті 117 Конституції РФ. Путін подякував кабінет міністрів за виконану роботу і попросив чиновників виконувати обов’язки в повному складі до формування нового уряду.

Також Путін повідомив, що збирається ввести посаду заступника голови Ради безпеки РФ, яку запропонує Медведєву.

Мішустін народився у Москві 3 березня 1966 року. У 1989 році закінчив Московський верстатоінструментальний інститут за спеціальністю «системи автоматизованого проектування». Мішустін має докторську наукову ступінь і є дійсним державним радником Російської Федерації I класу.

Із 6 квітня 2010 року Мішустін обіймає посаду глави Федеральної податкової служби РФ.