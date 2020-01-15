Пожежа в одеському коледжі: суд відправив підозрювану під домашній арешт

Пожежа в одеському коледжі. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132102-pojeja-v-odeskomu-koledji-sud-vidpravyv-pidozruvanu-pid-domashniy-aresht.html

Ракурс

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 людей, ще 32 людини серйозно постраждали. Сьогодні, 15 січня, Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для завгоспа коледжу 66-річної Тетяни Фомич.

Прокуратура звинувачувала Фомич у службовій недбалості, яка призвела до порушення правил пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей, повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Прокурор також заявив, що підозрювана може впливати на свідків і заважати проведенню розслідування. У зв’язку з цим звинувачення просило суд відправити Фомич під домашній арешт із обов’язковим носінням електронного браслету.

Адвокат Фомич висловила незгоду з клопотанням прокуратури, пославшись на позитивні характеристики підозрюваної. Крім того, адвокат уточнила, що за пожежну безпеку в коледжі офіційно відповідає Олексій Коваль.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання звинувачення і обрав для підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту терміном на 60 діб із забороною залишати місце проживання із 22.00 до 6.00.

Дане рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.