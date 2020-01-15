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Ракурс
Instagram. Фото: Time

Instagram оголосила війну відфотошопленим фотознімкам

15 січ 2020, 20:23
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Соцмережа Instagram оголосила війну фотознімках, які були оброблені за допомогою графічних редакторів. Тепер подібні фото будуть відзначатися як недостовірний контент.

Відфотошоплені картинки не будуть демонструватися у повному форматі. Відредаговані фото буде видно у профілі їхнього автора, а також у стрічках підписаних на канал користувачів, але при спробі їх відкриття на весь екран, з’явиться попередження про фейковий контент, повідомляє Lenta.ru.

На даний час алгоритм обчислення відфотошоплених фотознімків не зовсім зрозумілий. Іноді Instagram до розряду недостовірного контенту відносить картини цифрового мистецтва.

Фотограф Тобі Харріман поскаржився, що його картина цифрового мистецтва із зображенням людини на фоні райдужних пагорбів була віднесена соцмережею до розряду фейкових фотографій.

У той же час інші твори цифрового мистецтва Харрімана не були зазначені як недостовірні.

Джерело: Ракурс


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