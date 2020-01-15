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НБУ. Фото: DW

НБУ вводить в обіг нову пам’ятну монету (ФОТО)

15 січ 2020, 21:09
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Національний банк України (НБУ) з 16 січня вводить в обіг пам’ятну монету, присвячену 100-й річниці заснування Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова. Монета випущена у рамках серії «Духовні скарби України».

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Номінал монети становить 5 грн, її діаметр — 35 мм. Виготовлена ​​монета з нейзильберу, а її тираж складе 35 тис. одиниць.

Монета, присвячена 100-й річниці заснування Харківського історичного музею ім. М. Ф. Сумцова. Фото: НБУНа аверсі монети зображений малий Державний Герб України, над яким є напівкруглий напис «Україна». У композицію входять стилізовані дерева увінчані плодами, що символізують духовну і матеріальну культуру. Бічні вертикальні смуги нагадують фасад сучасної будівлі музею. Внизу вказаний рік карбування та номінал монети.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: зліва і справа зображені фасади будівель музею різних періодів, у центрі викарбувана декоративна арка, в якій зображений портрет М. Ф. Сумцова та напис вгорі «100 років». Над портретом півколом є напис «Харківський історичний музей», під портретом напис «імені М. Ф. Сумцова».

Джерело: Ракурс


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