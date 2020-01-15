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Олексій Гончарук. Фото: Delo.ua

Касетний скандал: Гончарук після критичних висловлювань про Зеленського подав у відставку — ЗМІ (ВІДЕО)

15 січ 2020, 22:03
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук жорстко висловлювався про президента України Володимир Зеленський перед тим, як збирався на нараду до глави держави. Гончарук був відвертим із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником глави Нацбанку Катериною Рожковою, не підозрюючи, що розмова записується.

Аудіозапис був оприлюднений сьогодні, 15 січня, в YouTube.

Гончарук заявив, що у Зеленського дуже примітивне розуміння всіх процесів, які відбуваються в економіці. Платіжний баланс країни дуже неправильний, але гривня зміцнюється.

Гончарук і сам визнає, що він «повний профан в економіці».

Заяви прем'єр-міністра свідчать про те, що у керівництва України немає розуміння того, що відбувається у країні і що необхідно робити.

Після оприлюднення скандальних записів, Гончарук нібито написав заяву про відставку, повідомили «Страна» і низка Telegram-каналів.

Трохи пізніше прес-служба Кабміну заявила, що інформація про написання Гончаруком заяви на звільнення не відповідає дійсності, а автентичність аудіозапису скандальної розмови Гончарука не підтверджена.

При цьому в мережі вже оприлюднено скріншоти зі сторінки Нацбанку в Facebook, що підтверджують сам факт зустрічі Гончарука з Маркаровою та Рожковою, фрагмент якої і міг бути записаний. Вона відбулася 16 грудня. НБУ тоді писав, що обговорювалося зміцнення курсу гривні, інфляція й економічне зростання.

Скандальна нарада за участі Гончарука, Маркарової та Рожкової. Фото: НБУ

Джерело: Ракурс


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