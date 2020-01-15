Олексій Гончарук. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132105-kasetnyy-skandal-goncharuk-pislya-krytychnyh-vyslovluvan-pro-zelenskogo-podav-u-vidstavku-zmi.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук жорстко висловлювався про президента України Володимир Зеленський перед тим, як збирався на нараду до глави держави. Гончарук був відвертим із міністром фінансів Оксаною Маркаровою і заступником глави Нацбанку Катериною Рожковою, не підозрюючи, що розмова записується.

Аудіозапис був оприлюднений сьогодні, 15 січня, в YouTube.

Гончарук заявив, що у Зеленського дуже примітивне розуміння всіх процесів, які відбуваються в економіці. Платіжний баланс країни дуже неправильний, але гривня зміцнюється.

Гончарук і сам визнає, що він «повний профан в економіці».

Заяви прем'єр-міністра свідчать про те, що у керівництва України немає розуміння того, що відбувається у країні і що необхідно робити.

Після оприлюднення скандальних записів, Гончарук нібито написав заяву про відставку, повідомили «Страна» і низка Telegram-каналів.

Трохи пізніше прес-служба Кабміну заявила, що інформація про написання Гончаруком заяви на звільнення не відповідає дійсності, а автентичність аудіозапису скандальної розмови Гончарука не підтверджена.

При цьому в мережі вже оприлюднено скріншоти зі сторінки Нацбанку в Facebook, що підтверджують сам факт зустрічі Гончарука з Маркаровою та Рожковою, фрагмент якої і міг бути записаний. Вона відбулася 16 грудня. НБУ тоді писав, що обговорювалося зміцнення курсу гривні, інфляція й економічне зростання.