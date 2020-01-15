Слуга народу. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n132106-kosmichni-zarplaty-pered-slugamy-narodu-vidzvituvaly-tilky-koboliev-i-smilyanskyy-ministry-ne.html

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Космічні зарплати, які отримали багато міністрів і їхніх заступників у грудні 2019 року, планувалося обговорити на сьогоднішньому засіданні фракції «Слуга народу». Для цього фракція запросила міністрів, розміри зарплат яких викликають здивування, щоб з’ясувати, наскільки правомірно було нараховані такі великі суми. Однак, ні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, ні міністри не захотіли прийти на засідання.

Про підсумки засідання фракції «Слуга народу» повідомила «Страна», посилаючись на власні джерела.

Глава «Укрпошти» Ігор Смілянський і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв прийшли на засідання і спробували пояснити свої високі зарплати.

Смілянський виправдовував свою величезну зарплату, яка в 2,5 рази перевищує зарплату президента США Дональда Трампа, високими показниками ефективності роботи «Укрпошти». На думку Смілянського, завдяки його старанній праці економічні показники підприємства помітно зросли. Аналіз зростання ефективності роботи «Укрпошти» Смілянський умістив на одному аркуші.

Коболєв заявив, що, таких кваліфікованих фахівців як він в Україні не існує, а наймати досвідчених керівників із-за кордону обійшлося б українському бюджету набагато дорожче, ніж той розмір зарплати, яку він отримав.