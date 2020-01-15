Ілля Кива. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n132107-kyvu-pidlovyly-pid-chas-pereglyadu-intymnyh-foto-v-zali-parlamentu-video.html

Ракурс

Нардеп Ілля Кива з фракції «Опозиційна платформа — За життя» попався на перегляді інтимних фотографій оголеної жінки у своєму телефоні. Скандальний депутат у залі парламенту під час обговорення законопроектів вирішив перевірити повідомлення у месенджері WhatsApp. Киві прийшли знімки невідомої оголеної жінки, які він почав переглядати.

Даний факт був зафіксований на камеру журналістом Олексієм Липовецьким, а коротенький ролик з’явився у YouTube.

Після швидкого перегляду відвертих фотознімків Кива закрив месенджер і зайнявся важливими державними справами — голосуванням за законопроекти.

У залі парламенту поруч із Кивою сидить його колега про фракції ОПЗЖ Наталія Королевська. Можна тільки здогадуватися, як часто вона бачить подібні картинки в телефоні свого однопартійця.

Невідомо, хто надіслав Киві настільки відверті фотознімки, які стали причиною чергового скандалу, в який потрапив одіозний політик.

Нагадаємо, що Кива не вперше потрапляє у скандальну хроніку. Раніше нардепа спіймали на листуванні з моделлю, під час якого він неодноразово торкався своїх геніталій прямо на засіданні Ради.

За подібним заняттям на робочому місці застукали і його колегу зі «Слуги народу» Богдана Яременка, котрий у Раді листувався з повіями.