От гриппа в Украине умерли пять человек. Фото: censor.net

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Грипп в Украине с начала эпидсезона унес жизни пяти человек. С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа две женщин и три мужчины.

Трое умерших зарегистрировано на Житомирщине, по одному на Тернопольщине и Запорожье. Никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай был зафиксирован 31 декабря. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

С 31 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек, что составляет 5,8% населения. Из этого числа 1,5 млн человек — несовершеннолетние. В больницы госпитализированы 61 тыс. 842 человека.

Медики отметили, что вирусом гриппа можно заразиться контактным путем во время кашля и чихания инфицированного человека. Отмечается, что важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы два метра.

Врачи напомнили, что грипп имеет симптомы, подобные признакам ОРВИ, но гораздо опаснее. Симптомами гриппа являются: внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °C и более, кашель и в отдельных случаях — рвота и диарея.

Напомним, 20 декабря грипп унес жизнь мужчины в Украине, который заболел вирусной инфекцией. Всего с начала эпидемиологического сезона было госпитализировано более 53 тыс. человек, из которых подавляющее большинство — 79% - дети. С начала октября против гриппа вакцинировано более 227 тыс. человек.