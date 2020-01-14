Від грипу в Україні померли п’ятеро осіб. Фото: censor.net

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Грип в Україні з початку епідсезону забрав життя п’яти осіб. Із жовтня 2019 року по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу двоє жінок та троє чоловіків.

Троє померлих зареєстровано на Житомирщині, по одному на Тернопільщині та Запоріжжі. Ніхто із померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок був зафіксований 31 грудня. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України у Facebook.

Із 31 вересня по 12 січня захворіло 2,2 млн осіб, що складає 5,8% населення. З цього числа 1,5 млн осіб — неповнолітні. До лікарень госпіталізовано 61 тис. 842 особи.

Медики наголосили, що вірусом грипу можна заразитися контактним шляхом або під час кашлю і чхання інфікованої людини. Зазначається, що важливо триматися від людей із проявами грипозної інфекції на відстані хоча б два метри.

Лікарі нагадали, що грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. Симптомами грипу є: раптовий початок хвороби, головний біль, ломота у м’язах та суглобах, біль у горлі, підвищення температури тіла до 38 °C і більше, кашель і в окремих випадках — блювота і діарея.

Нагадаємо, 20 грудня грип забрав життя чоловіка в Україні, який захворів на вірусну інфекцію. Загалом з початку епідеміологічного сезону було госпіталізовано понад 53 тис. осіб, переважна більшість з яких — 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано понад 227 тис. осіб.