Риболовля у США: американець впіймав на гачок окуня-велета віком 50 років

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Рибалка Джейсон Бойлл із Сарасоти, штат Флорида, упіймав на гачок варшавського окуня вагою близько 160 кг. Як повідомляє Інститут досліджень дикої природи Флориди, вік масивної рибини, яку спіймали у південно-західній частині штату, за оцінками біологів сягає 50 років.

Ця риба є найстарішим зразком, зібраним для програми Комісії з охорони риб та дикої природи Флориди. Фото Бойлла біля 50-річного окуня викликало хвилю коментарів у соціальних мережах. Про це повідомляє у Фейсбук FWC Fish and Wildlife Research Institute.

Біологи зазначили, що варшавські окуні зазвичай зустрічаються у водах глибиною понад 200 футів, хоча молоді зразки можна зустріти біля берегу моря, навколо причалів та мілководних рифів.

Варшавські окуні можуть виростати до 2,5 м у довжину і важити майже 270 кг. Найбільший спійманий варшавський окунь у Флориді важив майже 200 кг.