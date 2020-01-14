Рыбалка в США: американец поймал на крючок 50-летнего окуня-гиганта

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Ракурс

Рыбалка Джейсон Бойлл с Сарасоты, штат Флорида, поймал на крючок варшавского окуня весом около 160 кг. Как сообщает Институт исследований дикой природы Флориды, возраст массивной рыбы, которую поймали в юго-западной части штата, по оценкам биологов достигает 50 лет.

Эта рыба является старейшим образцом, собранным для программы Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды. Фото Бойлла возле 50-летнего окуня вызвало волну комментариев в социальных сетях. Об этом сообщает в Фейсбук FWC Fish and Wildlife Research Institute.

Биологи отметили, что варшавские окуни обычно встречаются в водах глубиной свыше 200 футов, хотя молодые образцы можно встретить у берега моря, вокруг причалов и мелководных рифов.

Варшавские окуни могут вырастать до 2,5 м в длину и весить почти 270 кг. Ранее самый большой пойманный во Флориде варшавский окунь весил почти 200 кг.