ВООЗ. Фото: Драйв

https://racurs.ua/ua/n132108-novyy-kytayskyy-koronavirus-moje-poshyrytysya-po-vsomu-svitu-vooz.html

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Новий китайський коронавірус може поширитися по всьому світу. Вже зареєстрований перший випадок захворювання новим коронавірусом за межами Китаю. У Таіланаді у китаянки був виявлений невідомий штам коронавіруса і вона була поміщена до карантину.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) побоюється, що новий вірус може передаватися від людини до людини, тому спалах захворювання може бути набагато ширше, ніж передбачалося раніше, повідомляє Reuters.

Експерти вважають, що передача вірусу від людини до людини все-таки обмежена і може відбуватися лише в разі дуже близького контакту

Проте, ВООЗ готується до можливого широкого поширення нового коронавірусу. Деякі типи вірусу викликають не дуже серйозні захворювання, але деякі можуть викликати важкі форми пневмонії, яка складно піддається лікуванню.

Напередодні китайського Нового року, який буде святкуватися 25 січня, багато китайців планують відвідати Таїланд, що викликає велику стурбованість у ВООЗ.

Нагадаємо, у китайському місті Ухань був зареєстрований 41 випадок захворювання на пневмонію, яка була викликана новим коронавірусом. Одна людина померла. Влада Таїланду вважає, що кожна людина з кашлем або лихоманкою, яка побувала в Ухані, повинна пройти ретельне медичне обстеження.