Китайський коронавірус переносять в інші країни туристи

Китайський вірус переносять в інші країни туристи. Фото: РІА Новости

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Китайський коронавірус вже поширюється в інших країнах Азії. Випадки зараження зафіксовані в Японії і Таїланді.

Досі невідомо, як саме поширюється збудник захворювання, але вчені припускають, що його джерелом є ринок морепродуктів у китайському місті Ухань, пише Süddeutsche Zeitung.

Новий коронавірус вже викликав запалення легенів у кількох десятків людей, двоє людей померли. На цьому тижні вірус виявлений у Японії. За даними міністерства охорони здоров’я Токіо, 30-річний чоловік на початку січня перебував в Ухані, але не відвідував ринок морепродуктів. Зате він тісно контактував із людиною, у якої були симптоми запалення легенів. Ще в Ухані у нього піднялася висока температура і з’явився кашель. Рентгенівські знімки показали ознаки запалення легенів.

Ще один випадок зараження зафіксовано в Таїланді у 61-річної китаянки з міста Ухань, у якої піднялася температура під час проходження контролю в аеропорту. Генетичний аналіз виявив наявність нового збудника. Ця жінка також не відвідувала ринок морепродуктів.

Наразі обидва пацієнта почуваються задовільно. Поки що інфекція не зафіксована ні в одного з людей, із якими контактували заражені. Не були виявлені симптоми захворювання і ні у кого з медичного персоналу.

Фактів передачі збудника від людини до людини поки що не було зафіксовано. Однак такий спосіб передачі захворювання виключати неможна. Свідченням такої передачі збудника може бути сімейна пара з міста Ухань. Ринок морепродуктів відвідував тільки чоловік, але захворіла і дружина.

Новий збудник схожий на вірус SARS, що викликав у 2002 — 2003 роках епідемію. Новий збудник є інший варіацією вірусу SARS. Віруси відрізняються білками, за допомогою яких «прикріплюються» до клітин людини.