Зеленського просять розблокувати російські сайти. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n132246-zelenskogo-prosyat-rozblokuvaty-rosiyski-internet-resursy-dokument.html

Ракурс

Президента України Володимира Зеленського просять прийняти закон, який би розблокував російські інтернет-ресурси, такі як mail.ru, vk.com, yandex.ru та інші.

На сайті Офісу президента з’явилася відповідна петиція під № 22/082850-еп, автором якої є Дмитро Камінський.

Автор петиції стверджує, що дані сайти російських компаній носять інформаційно-розважальний характер і не становлять загрози для українців і України в цілому.

У зв’язку з цим блокування зазначених інтернет-ресурсів автор петиції вважає недоцільним.

На даний момент петиція зібрала 877 голосів із 25 тис. необхідних.