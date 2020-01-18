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Ракурс
Зеленського просять розблокувати російські сайти. Фото: Дзеркало тижня

Зеленського просять розблокувати російські інтернет-ресурси (ДОКУМЕНТ)

18 січ 2020, 08:26
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Президента України Володимира Зеленського просять прийняти закон, який би розблокував російські інтернет-ресурси, такі як mail.ru, vk.com, yandex.ru та інші.

На сайті Офісу президента з’явилася відповідна петиція під № 22/082850-еп, автором якої є Дмитро Камінський.

Скріншот сторінки з петицією про скасування блокування російських сайтів

Автор петиції стверджує, що дані сайти російських компаній носять інформаційно-розважальний характер і не становлять загрози для українців і України в цілому.

У зв’язку з цим блокування зазначених інтернет-ресурсів автор петиції вважає недоцільним.

На даний момент петиція зібрала 877 голосів із 25 тис. необхідних.

Джерело: Ракурс


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