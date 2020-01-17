Головні новини 17 січня: розбір «записів Гончарука» і «недовідставка» прем’єра, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n132245-golovni-novyny-17-sichnya-rozbir-zapysiv-goncharuka-i-nedovidstavka-premiera.html

Ракурс

Головними новинами п’ятниці, 17 січня, стала реакція на записи, зроблені буцімто під час наради за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також його невдала спроба піти у відставку.

Увесь день суспільство спостерігало за тим, що відбувається у вищому керівництві держави. Уранці Гончарук повідомив, що передав президенту України заяву про відставку. При цьому чимало експертів та політиків здивувалися, що цей документ прем'єр заніс до глави держави, адже керівника уряду в Україні призначає парламент за поданням президента.

Згодом Гончарук з’явився у Раді і сказав, що уряд працюватиме до рішення президента.

Глава держави у цей момент відреагував на вчорашні «плівки Гончарука» і доручив силовикам у двотижневий термін розібратися, хто і чому «писав» прем'єр-міністра. Розслідування з цього приводу розпочала Служба безпеки.

Увечері трагікомічний трилер із відставкою Гончарука закінчився. Президентська прес-служба оприлюднила відео із його зустрічі на Банковій із Зеленським. Глава держави покритикував Гончарука, але відставку не прийняв, водночас доручивши прем'єру виконати декілька завдань. Серед них — вчасно подавати у Раду урядові законопроекти і більш зрозуміліше пояснювати їхню суть нардепам. Крім того, три міністерства в уряді, ймовірно, знову розділять.