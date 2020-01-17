Гончаруку нагадали, що заяву про відставку треба подавати в Раду, а не Зеленському

https://racurs.ua/ua/n132194-ne-tudy-podav-u-socmerejah-kepkuut-z-goncharuka-yakyy-pishov-iz-zayavou-pro-vidstavku.html

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Прем'єр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Фейсбук у п’ятницю, 17 січня, зазначив, що написав заяву про відставку «та передав її президенту Володимиру Зеленському з правом внесення в парламент». Зауважимо, що відповідно до закону «Про Кабінет міністрів України», складення повноважень очільника уряду тягне за собою відставку Кабміну.

Зокрема, механізм відставки прем'єра та Кабміну, відповідно до закону, відбувається наступним чином:

Прем'єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку, після чого парламент розглядає питання про відставку не пізніше ніж на 10 день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період. Також прем'єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради. Прийняття парламентом такого рішення тягне за собою відставку всього складу уряду.

Водночас, свою заяву про відставку Гончарук написав не на ім’я спікера Ради Дмитра Разумкова, а Зеленському. Офіс президента підтвердив отримання заяви про відставку Гончарука.

Згодом у соцмережах нагадали Гончаруку, куди варто нести заяву про відставку у першу чергу.

Пізніше з’явилася інформація про те, що уряд перебуває на консультаціях після заяви Гончарука про відставку з посади прем'єр-міністра.

Зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні як такої години уряду не буде — буде міністр закордонних справ Вадим Пристайко відповідати на запитання, як і було заплановано, — заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання спікер Ради Разумков.

Зауважимо, що на ранковому пленарному засіданні українського парламенту у п’ятницю зазвичай відбувається «Година запитань до уряду», під час якої представники Кабміну розповідають про свої успіхи нардепам.

Нагадаємо, ввечері 15 січня на YouTube-каналі під назвою «Як обманути президента?» з’явилися аудіозаписи розмов, на яких нібито прем'єр-міністр Гончарук говорить, що президент Зеленський має примітивне уявлення про економіку і не розуміє базових економічних процесів, які нині відбуваються в Україні. У підписі до аудіозапису зазначено: «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до „тупого президента Зеленського“». На аудіо голоси, приписувані Гончаруку, Рожковій і Маркаровій, розмірковують щодо того, як обґрунтувати та презентувати Зеленському валютні коливання, зокрема штучне зміцнення гривні.

16 січня Гончарук прокоментував записи, перелічивши досягнення Кабміну. Згодом з’явилася інформація про нібито відставку глави уряду, але цю інформацію спростували. Водночас користувачі соцмереж зауважили, що групу критиків Гончарука серед «Слуг народу» пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, який нібито зацікавлений у зміні уряду.