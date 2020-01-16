Касетний скандал Гончарука: з’явилася третя частина аудіозаписів про економіку та олів’є для Зеленського

https://racurs.ua/ua/n132120-goncharuk-zaproponuvav-poyasnuvaty-zelenskomu-ekonomiku-ukrayiny-na-prykladi-novorichnogo-olivie.html

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Третя частина скандальних аудіозаписів нібито розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука з’явилася у мережі. Під час розмови голос, подібний на голос прем'єра, нібито обговорює з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, першим заступником голови Нацбанку Катериною Рожковою, заступником глави НБУ Дмитром Сологубом та іншими високопосадовцями, яким чином пояснювати президенту Володимиру Зеленському про те, що зараз відбувається в економіці України.

Йому треба сказати: Дивися, Вова, те, що зараз курс менший, значить, що олів'є наступного року на новорічному столі…, — нібито пропонує Гончарук свій варіант пояснення базових економічних принципів главі держави.

Не буде дорожчим, аніж цьогоріч, — додає голос Дмитра Сологуба.

Не факт, — уточнює голос Оксани Маркарової.

Нагадаємо, сьогодні Олексій Гончарук прокоментував записи, які з’явилися в мережі увечері 15 січня, і пояснив, чому він «профан» в економіці. Гончарук у своєму Телеграм-каналі написав про «гарні новини» в економіці.

Нагадаємо, ввечері 15 січня на YouTube-каналі під назвою «Як обманути президента?» з’явилися аудіозаписи розмов, на яких нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє базових економічних процесів, що нині відбуваються в країні. У підписі до аудіозапису зазначено: «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до „тупого президента Зеленського“».

На аудіо голоси, приписувані Гончаруку, Рожковій і Маркаровій, розмірковують щодо того, як обґрунтувати та презентувати Зеленському валютні коливання, зокрема штучне зміцнення гривні. Вони говорять російською мовою і голос, схожий на голос Гончарука повідомляє, що глава держави має примітивне уявлення про економіку.

Згодом з’явилася інформація про нібито відставку Гончарука, але Кабмін на офіційному сайті спростував інформацію про справжність записів і відставку прем'єра. Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів публічно заявила, що голос на записах «наради Гончарука» не її.

Водночас користувачі соцмереж зауважили, що групу критиків Гончарука серед «Слуг народу» пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, який нібито зацікавлений у зміні уряду.