Економіка 10 клас, берете? Соцмережі вибухнули через «профана» Гончарука та «порожнє місце» Зеленського. Фото: politeka

https://racurs.ua/ua/n132109-ekonomika-10-klas-berete-socmereji-vybuhnuly-cherez-profana-goncharuka-ta-porojnie-misce.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, 15 січня став фігурантом чергового скандалу у владних колах. У мережу злили два аудіозаписи розмови, імовірно, Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркаровою, головою Національного банку Яковом Смолієм, заступником глави НБУ Катериною Рожковою та міністром економіки Тимофієм Миловановим, під час якої прем'єр допустив критичні висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського.

Учасники зустрічі, фрагмент якої був записаний, нібито вигадували пояснення для Зеленського щодо курсу гривні та багатомільйонної дірки у бюджеті. У розмові Гончарук називає себе «профаном в економіці» й визнає, що не розуміє, як має відбуватися економічний розвиток, а також побоюється розмов про те, що його команда «ухандохала економіку». Він також заявив про «примітивне розуміння економіки» Зеленським. За словами прем'єра, якщо президент не почує відповіді, чому платіжний баланс був силоміць укріплений, то в голові в нього залишиться «порожнє місце». Крім того, учасники переговорів порівнювали Україну й іншу державу з потенціалом в армійській і промисловій сферах.

Якого висновку дійшли фігуранти, незрозуміло. Другий аудіозапис завершується на дискусії про макропоказники. ЗМІ повідомляють, що це багатосерійний скандал і наразі оприлюднено лише 2 із 14 частин аудіозапису.

Одразу після появи цих записів пройшов слух, що Гончарук вже написав заяву про звільнення. Але згодом Кабмін це заперечив.

Соцмережі буквально вибухнули від обурення в зв’язку з оприлюдненою інформацією. Частина користувачів критикує Гончарука за подібні висловлювання, але знайшлися й ті, хто став на бік прем'єра. Також з’явилися перші припущення щодо того, хто ж злив ці записи. Традиційно, не обійшлося й без веселих мемів. «Ракурс» зібрав перші реакції користувачів соцмереж, політиків та відомих діячів на касетний скандал Гончарука.