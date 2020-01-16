Экономика 10 класс, брать будете? Соцсети взорвались из-за «профана» Гончарука и «пустого места» Зеленского. Фото: politeka

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Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, 15 января стал фигурантом очередного скандала во властных кругах. В сеть слили две аудиозаписи разговора, вероятно, Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Яковом Смолием, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром экономики Тимофеем Миловановым, в ходе которого премьер допустил нелестные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.

Участники встречи, фрагмент которой был записан, якобы вырабатывали объяснение для Зеленского по поводу курса гривны и многомиллионной дыры в бюджете. В разговоре Гончарук называет себя «профаном в экономике» и признает, что у него нет понимания, как должно происходить экономической развитие, а также опасается разговоров о том, что его команда «ухандохала экономику». Он также заявил о «примитивном понимании экономики» Зеленским. По словам премьера, если президент не услышит ответа, почему платежный баланс был насильно укреплен, то в голове у него останется «пустое место». Кроме того, переговорщики сравнивали Украину и другую страну с потенциалом в армейской и промышленной сфере.

К какому решению они пришли, непонятно. Вторая аудиозапись заканчивается на дискуссии о макропоказателях. СМИ сообщают, что это многосерийный скандал и на данный момент обнародованы только 2 из 14 частей аудиозаписи.

Сразу после появления этих записей прошел слух, что Гончарук уже написал заявление об увольнении. Но впоследствии Кабмин это опроверг.

Соцсети буквально взорвались от возмущения в связи с обнародованной информацией. Часть пользователей критикует Гончарука за подобные высказывания, но нашлись и те, кто встал на сторону премьера. Также появились первые предположения насчет того, кто же слил эти записи. Традиционно, не обошлось и без веселых мемов. «Ракурс» собрал первые реакции пользователей соцсетей, политиков и других известных деятелей на кассетный скандал Гончарука.