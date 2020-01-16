Адмінкордон із Кримом. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n132119-doroga-do-krymu-iz-9-lutogo-zminytsya-poryadok-peretynu-adminkordonu.html

Ракурс

Порядок виїзду на тимчасово окуповану територію України (ТОТУ) і в’їзду з неї українських громадян, які не досягли 16-річного віку, зміниться із 9 лютого 2020 року. З цієї дати набирають чинності зміни, внесені постановою Кабміну № 1157 від 24 грудня 2019 року.

Про дані зміни повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Виїзд на ТОТУ громадян України, які не досягли 16-річного віку, буде можливий лише у супроводі батьків або уповноважених ними осіб. Дане правило діє для дітей, які в’їхали на підконтрольну територію України у супроводі батьків (одного з батьків) або уповноважених осіб. У даному випадку наявність другого батька і доручення від нього не вимагається.

Діти у віці від 14 до 16 років можуть самостійно виїжджати на ТОТУ, якщо їх батьки проживають на даній території. Для цього достатньо наявності інформації про навчання цих дітей у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд на ТОТУ і виїзд із даних територій осіб для оформлення документів, що підтверджують громадянство України, здійснюється за довідкою, виданою територіальним органом Державної міграційної служби.

У Державній прикордонній службі додали, що в’їзд на ТОТУ і виїзд з неї громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.