Дорога в Крым: с 9 февраля изменится порядок пересечения админграницы

Админграница с Крымом. Фото: 112 Украина

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Порядок выезда на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) и въезда из нее украинских граждан, не достигших 16-летнего возраста, изменится с 9 февраля 2020 года. С этой даты вступают в силу изменения, внесенные постановлением Кабмина № 1157 от 24 декабря 2019 года.

О данных изменениях сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Выезд на ВОТУ граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, будет возможен лишь в сопровождении родителей или уполномоченных ими лиц. Данное правило действует для детей, которые въехали на подконтрольную территорию Украины в сопровождении родителей (одного из родителей) или уполномоченных лиц. В данном случае наличие второго родителя и поручения от него не требуется.

Дети в возрасте от 14 до 16 лет могут самостоятельно выезжать на ВОТУ, если их родители проживают на данной территории. Для этого достаточно наличия информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТУ и выезд из данных территорий лиц для оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, осуществляется по справке, выданной территориальным органом Государственной миграционной службы.

В Государственной пограничной службе добавили, что въезд на ВОТУ и выезд из нее граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.