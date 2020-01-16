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Кассетный скандал Гончарука: обнародована третья часть аудиозаписей об экономике и оливье для Зеленского

Гончарук предложил объяснять Зеленскому экономику Украины на примере новогоднего оливье (ВИДЕО)

16 янв 2020, 10:48
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Третья часть скандальных аудиозаписей разговоров премьер-министра Алексея Гончарука появилась в сети. Во время разговора премьер обсуждает с министром финансов Оксаной Маркаровой, первым заместителем председателя Нацбанка Екатериной Рожковой, заместителем главы НБУ Дмитрием Сологубом и другими топ-чиновниками, каким образом объяснять президенту Владимиру Зеленскому о том, что сейчас происходит в экономике Украины.

Ему надо сказать: вот, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на новогоднем столе…, — предлагает Гончарук свой вариант объяснения базовых экономических принципов главе государства.

Не будет дороже, чем в этом году, — добавляет Дмитрий Сологуб.

Не факт, — уточняет Оксана Маркарова.

Напомним, сегодня Алексей Гончарук прокомментировал записи, которые появились в сети вечером 15 января, и объяснил, почему он «профан» в экономике. Гончарук в своем Телеграмм-канале написал о «хороших новостях» в экономике.

Источник: Ракурс


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