Зеленський отримав заяву Гончарука про відставку

Олексій Гончарук, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n132190-zelenskyy-otrymav-zayavu-goncharuka-pro-vidstavku.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський отримав заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Зазначається, що Зеленський згодом розгляне цю заяву.

Також подання цієї заяви підтвердили під час сьогоднішнього засідання парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Дійсно, Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, написав заяву про своє звільнення. Ця заява передана на розгляд президенту. Якщо президент буде вбачати за потрібне, він передасть це на розгляд парламенту, — заявила представник уряду в парламенті Олена Шуляк.

Крім того, про подання заяви про відставку заявив і сам Гончарук на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він, зокрема, згадав новий «касетний скандал», фігурантом якого є. За словами Гончарука, оприлюднені аудіозаписи є змонтованими фрагментами записів нарад у Кабміні, покликаними створити враження, що в уряді нібито не поважають президента.

Щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент, — наголосив Гончарук.

Варто зазначити, що згідно з Конституцією, прем'єр в Україні, як парламентсько-президентській республіці, має подавати заяву про відставку голові Верховної Ради, тобто — Дмитру Разумкову.

Серед користувачів соцмереж вже з’явилася версія, що, можливо, таким чином, Гончарук прагне отримати офіційну підтримки президента для подальшого перебування на посаді.

Нагадаємо, в інтернеті ввечері 15 січня з’явилися аудіозаписи нібито розмов прем'єр-міністра з топ-чиновниками.