Касетний скандал: Гончарук прокоментував записи і пояснив своє «профанство» в економіці, фото — ОП

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував записи, які з’явилися в мережі увечері 15 січня, і пояснив, чому він «профан» в економіці

У відповідь на вибух коментарів в мережі щодо записів із буцімто наради уряду та посадовців НБУ Гончарук у своєму Телеграм-каналі написав про «гарні новини» в економіці. Прем'єр повідомив пр зміцнення курсу гривні, збільшення до 7-річного максимуму міжнародних резервів (25 млрд дол.), зростання припливу прямих іноземних інвестицій до 2,5 млрд дол., зниження інфляції до 4,1%.

Якщо це не гарні новини для країни, то я повний «профан» в економіці! — написав Гончарук.

Появу записів він пояснив наявністю ворогів команди президента й уряду, але запевнив, що людям, які «борються проти нас», не вдасться залякати владу.

Ми будемо ще наполегливіше викорінювати корупцію і перекривати потоки. Головна ціль роботи нашої команди — перезавантажити країну, зламати стару систему і побудувати нову, без «схематозів» і договорняків, — заявив прем'єр.

Нагадаємо, що увечері 15 січня в мережі з’явилися записи, на яких нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні.

У підписі до аудіозапису зазначено: «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до „тупого президента Зеленського“».

На аудіо голоси, приписувані Гончаруку, Рожковій і Маркаровій, міркують про те як обґрунтувати Зеленському зміцнення гривні. Вони говорять російською мовою і голос, який схожий на голос Гончарука сказав, що у президента примітивне уявлення про економіку.

Згодом з’явилася інформація про нібито відставку Гончарука, але Кабмін на офіційному сайті спростував інформацію про справжність записів і відставку прем'єра. Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів публічно заявила, що голос на записах «наради Гончарука» не її.

Користувачі мережі звернули увагу, що групу критиків Гончарука серед «Слуг народу» пов’язують з Ігорем Коломойським. Зацікавленість олігарха в зміні уряду підтверджують і джерела видання «Лівий Берег» в президентській фракції. На засіданні фракції недовіру Гончаруку висловили тільки 10 пов’язаних з Коломойським депутатів, а їх колеги сприймають ситуацію як сплановану провокацію.