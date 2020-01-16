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Кассетный скандал: Гончарук прокомментировал записи и объяснил свое «профанство» в экономике, фото — Андрей Смолий

Кассетный скандал: Гончарук прокомментировал записи и объяснил свое «профанство» в экономике (ВИДЕО)

16 янв 2020, 10:22
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Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал записи, которые появились в сети вечером 15 января, и объяснил, почему он «профан» в экономике.

В ответ на взрыв комментариев в сети относительно записей из предполагаемого совещания правительства и чиновников НБУ Гончарук в своем Телеграм-канале написал о «хороших новостях» в экономике. Премьер сообщил об укреплении курса гривны, увеличении до 7-летнего максимума международных резервов (25 млрд долл.), росте притока прямых иностранных инвестиций (2,5 млрд долл.), снижении инфляции до 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный «профан» в экономике! — написал Гончарук.

Появление записей он объяснил наличием врагов команды президента и правительства, но заверил, что людям, которые «борятся против нас», не удастся запугать власть.

Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозив» и договорняков, — заявил премьер.

Напомним, что вечером 15 января в сети появились записи, на которых якобы премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране.

В подписи к аудиозаписи говорится: «История о том как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Кузнецов собирались на совещание к „тупому президенту Зеленскому“».

На аудио голоса, приписываемые Гончаруку, Рожковой и Маркаровой, рассуждают о том, как объяснить Зеленскому укрепление гривны. Голос, похожий на голос Гончарука сказал, что у президента примитивное представление об экономике.

Впоследствии появилась информация о якобы отставке Гончарука, но Кабмин на официальном сайте опроверг информацию о подлинности записей и отставку премьера. Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив публично заявила, что голос на записях «совещания Гончарука» не ее.

Пользователи сети обратили внимание, что группу критиков Гончарука среди «слуг народа» связывают с Игорем Коломойским. Заинтересованность олигарха в смене правительства подтверждают и источники издания «Левый Берег» в президентской фракции. На заседании фракции недоверие Гончаруку высказали только 10 связанных с Коломойским депутатов, а большинство «слуг» воспринимает ситуацию как спланированную провокацию.

Источник: Ракурс


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