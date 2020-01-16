Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n132116-rada-rassmatrivaet-zakonoproekty-ob-azartnyh-igrah-finansovom-lizinge-i-izmeneniyah-v-reglament.html

Ракурс

Началось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Согласно повестке дня, народные избранники сегодня должны рассмотреть ряд законопроектов, в частности — по регулированию азартных игр и сферы финансового лизинга. Также ожидается, что депутаты рассмотрят внесение изменений в регламент Верховной Рады.

Так, в первом чтении должны быть рассмотрены законопроект № 2285-д и альтернативные ему законопроекты № 2285−8, № 2285−9 и № 2285−10, призванные урегулировать вопросы организации и проведения азартных игр в Украине.

В пояснительной записке законопроекта № 2285-д его авторы отмечают, что сегодня в Украине отсутствует нормативно-правовая база, которая бы качественно регулировала деятельность по организации и проведению азартных игр.

Фактически же существующее положение нормативно-правовой базы не дает возможности ни для эффективного контроля со стороны государства в указанных отраслях, ни для успешного противодействия злоупотреблениям и функционированию нелегального рынка азартных игр, — отмечается в пояснительной записке.

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект № 1111 «О финансовом лизинге».

В его пояснительной записке авторы отмечают, что рынок лизинговых услуг, который является одним из самых распространенных методов финансирования технического переоснащения в мире и играет все большую роль в Украине, в нашем государстве находится в стадии стагнации, в том числе и из-за несовершенства законодательства, которое содержит противоречивые дефиниции и толкования.

Кроме того, народные избранники должны рассмотреть законопроекты № 2691 и № 2691−1 о внесении изменений в регламент по законодательной процедуре, инициаторами которых являются народные депутаты от «Слуги народа» и «Европейской Солидарности» соответственно.

Среди предложенных первым законопроектом нововведений, в частности, предложение, чтобы голосования происходили только в четверг, в том числе относительно предварительно поддержанных предложений и поправок. Во вторник и среду предлагается проводить обсуждения законопроектов.

Напомним, вчера Рада в целом приняла поданный президентом законопроект по обеспечению исков и кассационного обжалования.