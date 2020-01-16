Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

Рада рассматривает законопроекты об азартных играх, финансовом лизинге и изменениях в регламент (ТРАНСЛЯЦИЯ)

16 янв 2020, 10:16
999

Началось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Согласно повестке дня, народные избранники сегодня должны рассмотреть ряд законопроектов, в частности — по регулированию азартных игр и сферы финансового лизинга. Также ожидается, что депутаты рассмотрят внесение изменений в регламент Верховной Рады.

Так, в первом чтении должны быть рассмотрены законопроект № 2285-д и альтернативные ему законопроекты № 2285−8, № 2285−9 и № 2285−10, призванные урегулировать вопросы организации и проведения азартных игр в Украине.

В пояснительной записке законопроекта № 2285-д его авторы отмечают, что сегодня в Украине отсутствует нормативно-правовая база, которая бы качественно регулировала деятельность по организации и проведению азартных игр.

Фактически же существующее положение нормативно-правовой базы не дает возможности ни для эффективного контроля со стороны государства в указанных отраслях, ни для успешного противодействия злоупотреблениям и функционированию нелегального рынка азартных игр, — отмечается в пояснительной записке.

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект № 1111 «О финансовом лизинге».

В его пояснительной записке авторы отмечают, что рынок лизинговых услуг, который является одним из самых распространенных методов финансирования технического переоснащения в мире и играет все большую роль в Украине, в нашем государстве находится в стадии стагнации, в том числе и из-за несовершенства законодательства, которое содержит противоречивые дефиниции и толкования.

Кроме того, народные избранники должны рассмотреть законопроекты № 2691 и № 2691−1 о внесении изменений в регламент по законодательной процедуре, инициаторами которых являются народные депутаты от «Слуги народа» и «Европейской Солидарности» соответственно.

Среди предложенных первым законопроектом нововведений, в частности, предложение, чтобы голосования происходили только в четверг, в том числе относительно предварительно поддержанных предложений и поправок. Во вторник и среду предлагается проводить обсуждения законопроектов.

Напомним, вчера Рада в целом приняла поданный президентом законопроект по обеспечению исков и кассационного обжалования.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Гончарук предложил объяснять Зеленскому экономику Украины на примере новогоднего оливье (ВИДЕО)

Обнародована третья часть аудиозаписей разговоров Алексея Гончарука. По его словам, для того, чтобы Владимир Зеленский понял, что происходит в экономике Украины, «ему надо рассказать истории и тогда у него в голове появится внятная картинка»

Новости Украины
10:48

Кассетный скандал: Гончарук прокомментировал записи и объяснил свое «профанство» в экономике (ВИДЕО)

Премьер Гончарук прокомментировал записи, которые появились в сети, и объяснил, почему он «профан» в экономике. В ответ на комментарии в сети относительно записей совещания правительства и НБУ Гончарук написал о «хороших новостях» в экономике

Новости Украины
10:22

Космические зарплаты: перед «слугами народа» отчитались только Коболев и Смелянский, министры не явились — СМИ (ФОТО)

Сегодня состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором планировалось обсудить космические зарплаты министров и их заместителей, которые были начислены в конце 2019 года

Новости Украины
23:08   15 янв