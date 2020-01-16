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Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

Рада розглядає законопроекти про азартні ігри, фінансовий лізинг та зміни до регламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 січ 2020, 10:16
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Розпочалося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Згідно з порядком денним, народні обранці сьогодні мають розглянути низку законопроектів, зокрема — щодо регулювання азартних ігор та сфери фінансового лізингу. Також очікується, що депутати розглянуть внесення змін до регламенту Верховної Ради.

Так, у повторному першому читанні мають бути розглянуті законопроект № 2285-д та альтернативні йому законопроекти № 2285−8, № 2285−9 і № 2285−10, покликані врегулювати питання організації та проведення азартних ігор в Україні.

У пояснювальній записці законопроекту № 2285-д його автори наголошують, що сьогодні в Україні відсутня нормативно-правова база, яка б якісно регулювала діяльність з організації та проведення азартних ігор.

Фактично ж наявний стан нормативно-правової бази не дає можливості ані для ефективного контролю з боку держави в зазначених галузях, ані для успішної протидії зловживанням та функціонуванню нелегального ринку азартних ігор, — зазначається у пояснювальній записці.

Також у першому читанні депутати розглянуть законопроект № 1111 «Про фінансовий лізинг».

У його пояснювальній записці автори наголошують, що ринок лізингових послуг, який є одним із найпоширеніших методів фінансування технічного переоснащення у світі та відіграє всі більшу роль в Україні, в нашій державі перебуває у стадії стагнації, зокрема й через недосконалість законодавства, котре містить суперечливі дефініції та тлумачення.

Крім того, народні обранці мають розглянути законопроекти № 2691 і № 2691−1 про внесення змін до регламенту щодо законодавчої процедури, ініціаторами котрих є народні депутати від «Слуги народу» та «Європейської Солідарності» відповідно.

Серед запропонованих першим законопроектом нововведень, зокрема, пропозиція, щоб голосування відбувалися лише в четвер, зокрема й щодо попередньо підтриманих пропозицій та поправок. У вівторок та середу пропонується проводити обговорення законопроектів.

Нагадаємо, вчора Рада вцілому ухвалила поданий президентом законопроект щодо забезпечення позовів і касаційного оскарження.

Джерело: Ракурс


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