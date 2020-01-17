Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Альона Бабак, фото: «112 Україна»

Комітет Ради підтримав відставку міністра розвитку громад та територій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

17 січ 2020, 09:24
999

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час свого засідання, яке розпочалося о 9.00, розглянув питання звільнення міністра розвитку громад та територій Альони Бабак.

Бабак подавала у відставку за власним бажанням.

Також сьогодні комітет має розглянути питання призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром — міністром розвитку громад та територій.

Бабак очолювала міністерство з 29 серпня 2019 року.

Рішення про відставку Бабак підтримав 21 член комітету, ще четверо — утрималися. Проти ніхто не проголосував.

За призначення Шмигаля проголосували 22 члени комітету, утрималися четверо. Проти також ніхто не голосував.

Нагадаємо, про те, що Бабак йде у відставку, стало відомо вчора. Раніше головним претендентом на її місце вважали народного депутата від «Слуги народу» Олену Шуляк.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Комітет Ради підтримав відставку міністра розвитку громад та територій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув питання звільнення міністра розвитку громад та територій Альони Бабак та призначення її наступника

Новини України
09:24