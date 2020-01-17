Комітет Ради підтримав відставку міністра розвитку громад та територій (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Альона Бабак, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n132189-komitet-rady-rozglyadaie-vidstavku-ministra-rozvytku-gromad-ta-terytoriy-translyaciya.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час свого засідання, яке розпочалося о 9.00, розглянув питання звільнення міністра розвитку громад та територій Альони Бабак.

Бабак подавала у відставку за власним бажанням.

Також сьогодні комітет має розглянути питання призначення Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром — міністром розвитку громад та територій.

Бабак очолювала міністерство з 29 серпня 2019 року.

Рішення про відставку Бабак підтримав 21 член комітету, ще четверо — утрималися. Проти ніхто не проголосував.

За призначення Шмигаля проголосували 22 члени комітету, утрималися четверо. Проти також ніхто не голосував.

Нагадаємо, про те, що Бабак йде у відставку, стало відомо вчора. Раніше головним претендентом на її місце вважали народного депутата від «Слуги народу» Олену Шуляк.